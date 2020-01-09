Почему Дональд Трамп поставил 3-ю мировую войну на паузу и не напал на Иран?
Все просто – он и не планировал устраивать бойню. И тому есть несколько везких причин.
Но прежде чем говорить о них, вспомним – кто такой Трамп? Он бизнесмен, от мозга и до костей. В одной из своих книг "Мысли по-крупному и не тормози!" (2007 год) – будущий президент США полностью описывает свою философию.
Он пишет несколько важных принципов, которые исповедует в борьбе с врагами. Вот несколько из них:
"Если кто-то причинил вам вред, отплатите тем же, но еще и с довеском",
"Если вас атаковали публично, всегда давайте сдачи"
"Впивайтесь обидчику в сонную артерию, в горло – чтобы те, кто наблюдает за вашей дракой, знали: с вами связываться не стоит".
С того момента ничего не изменилось. Он также жаждет публичных войн и демонстрации силы. Но, как успешный бизнесмен, знает – перед каждой большой сделкой нужно поднять ставки до предела. Ведь имея лучшие стартовые позиции, будет проще договориться со своим оппонентом.
Трамп на одном из шоу
Иран – ярчайший пример таких переговоров. Трамп осознанно и резко поднял градус конфликта. В Белом Доме понимали все риски убийства известного генерала Касема Сулеймани. Тегеран был обязан отомстить Вашингтону.
Но в Тегеране сидят не дураки, которые понимают все последствия реальных ударов по американским базам. Это практически 100% ликвидация всей верхушки страны.
Давайте говорить откровенно, если бы из-за бомбежки погибли десятки американских солдат, Трамп бы в пух и прах разнес весь военный потенциал Тегерана. Прежде всего для победы перед своими избирателями.
Именно поэтому Белый Дом и Тегеран разыграли шоу. Трамп в очередной раз выступил с пафосной речью, а на следующий день уже публично зовет Иран на переговоры... Вот вам и поворот. Два дня назад – злодеи, которых нужно уничтожить. Сегодня – потенциальные переговорщики.
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А давайте вспомним Северную Корею. Обратите внимание – август 2017 года. Трамп и Ким просто ненавидят друг друга. Штаты накаляли обстановку, отправляли ударные авианосные группы к берегам Кореи, СМИ всерьез обсуждали возможную войну.
Трамп дословно грозился стереть Ына с лица земли, вместе с КНДР. "Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Они будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел”, – яростно писал президент США 8 августа 2017 года.
Прошло несколько месяцев и США уже садят КНДР за стол переговоров. Что вышло в итоге – мы все знаем. Первая встреча двух лидеров произошла в июне 2018 года, вторая уже в феврале 2019 года. Ничем глобальным они не закончились, но в Кореи сделали хоть показательные, но шаги в сторону деэскалации.
Аанлогичного результата добивается Дональд Трамп и в Иране. Напугать, поднять ставки до предела, а затем предложить сесть за стол и договариваться.
Если у него это получится – то с учетом подготовки и прочих оргмоментов, он получит возможность заключить более выгодную сделку (а это считай победа) с Ираном в аккурат к выборам 2020 года.
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