"Фількина грамота": Порошенко виступив із жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму

Президент України Петро Порошенко робив заяву про проведення так званих виборів в окупованому Росією Криму.

Як наголосив глава держави в оприлюдненому на його сторінці в Facebook відео зверненні, ні зафіксована "явка", ні намальований "результат" не відповідають реальній активності жителів півострова.

"Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони відчували. Їм погрожували, змушували, зазивали на так звані ділянки подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно показав - Крим - це Україна!" - нагадав Порошенко.

За його словами, оприлюднені офіційні "дані" є ні чим іншим, як фальсифікацією.

"Говорячи відомим російським фразеологізмом, - "фількина грамота". Її Кремль буде тепер використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу. Ми посилимо наші зусилля, зокрема в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму", - попередив президент.

Також Порошенко зазначив, що легітимність президентських виборів у РФ і нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не тільки незаконним проведенням голосування у тимчасово окупованому Криму.

Новини Франція першою відмовилася визнати вибори Путіна в Криму

"Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами у демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей. Закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, а й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії", - резюмував глава держави.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнаватиме результати виборів президента Росії в окупованому Криму.

Крім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін висунув ультиматум РФ щодо проведення виборів в окупованому Криму. На це йому відповіли, що процес пройде в штатному режимі.

У підсумку, в анексованому Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, все-таки провели вибори президента РФ.