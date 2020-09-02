Філімонов розповів, як Зеленський підбив його йти в мери

Філімонов зізнався, що йти в мери Одеси йому порадив Зеленський.

Український актор, шоумен і телеведучий Олег Філімонов ще раз заявив, що йти в мери Одеси йому порадив президент Володимир Зеленський.

Водночас саме рішення гумористу далося непросто. Про це він розповів в ефірі авторської програми журналіста Дмитра Гордона.

"Я ніколи не був у політиці... Тому кажу правду! Мені запропонував президент Володимир Олександрович", – заявив Філімонов.

Він зазначив, що після цього довго думав, а рішення ухвалював разом зі своєю дружиною і взагалі сім'єю. Поради також просив у близьких друзів, із якими працював разом і працює до сьогоднішнього дня.

Гуморист погодився, що президент "розірвав це коло" своїм прикладом, якому вирішили послідувати його колеги з шоу-бізнесу.

"Я у нього питав: "Володимире Олександровичу, як ви зважилися на це?" Він каже: "Ти знаєш, ось зважився. Прийшов – і почав працювати". Звичайно, це важко. Але, ви розумієте, перебувати в стані улюбленця народу... Це я в цій ситуації і про себе кажу теж", – додав кандидат у мери Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що гуморист і гравець у КВН Олег Філімонов розглядається як кандидат у мери Одеси.

Пізніше Філімонова висунули кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу". Перед цим в кулуарах з'їзду він заявив, що балотуватиметься на пост міського голови на особисте прохання президента України Володимира Зеленського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!