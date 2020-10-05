Філімонов похвалився, як вказав Зеленському на "недопрацювання слуг народу"

Кандидат на пост мера Одеси від партії "Слуга народу" Олег Філімонов розповів, що нібито дорікнув президентові Володимиру Зеленському за не ефективну інформаційну кампанію партії.

В інтервью виданню "Бабель" Філімонов сказав, що вважає ніби недопрацюванням партії є те, що вона не має власного каналу, як деякі інші політсили.

"З одного боку, все добре, з іншого – є недопрацювання. Що погано: у партії немає своїх ЗМІ, щоб висвітлювати роботу, потрібен хоча б один федеральний канал. У "Опозиційної платформи – За життя" (ОПзЖ) три телеканали, у тих – два, у цих – три, а де у "Слуги народу"?" – сказав Філімонов.

Він зазначив, що питав про це особисто у Зеленського.

"Я питав у Зеленського, він говорить – ще не дійшли руки. Але потрібно інформувати, тому що люди не бачать, а зроблено більше, ніж попередньою владою за десять років", – додав кандидат у мери Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію однофамільців президента Володимира Зеленського, Олега Філімонова і Міхеїла Саакашвілі на виборах мера Одеси.