Філатова на виборах мера підтримали понад 100 тисяч дніпрян – попередні підсумки

Чинний мер Дніпра Борис Філатов впевнено перемагає на виборах міського голови. За даними обробки значної частини бюлетенів, за нього проголосували більше 50% виборців, передає Дніпровська панорама.

В абсолютних цифрах, відомих на даний момент - більше 100 тисяч виборців підтримали мера Бориса Філатова, віддавши свої голоси за нього, кажуть наші джерела в міськвиборчкомі.

Експерти відзначають, що саме прихильники Філатова складають активну більшість виборців Дніпра. І на цих виборах городяни показали, що саме їх позиція і вибір на користь Бориса Філатова повинні визначати долю обласного центру на найближчі п'ять років.

Раніше повідомлялося, що мер Дніпра закликав керівників українських політичних партій вплинути на своїх представників у місцевих виборчих комісіях, щоб був забезпечений адекватний і оперативний підрахунок голосів і підведення підсумків виборів.