Філатов звинуватив Яценка в знятті мера Умані з виборів

Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив нардепа від фракції "За майбутнє" Антона Яценка в тому, що він причетний до зняття глави Умані Олександра Цебрія з місцевих виборів.

Про це Філатов заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 25 вересня.

"Стотисячне місто позбавили права вибору, і позбавила його Територіальна виборча комісія. В Умані ТВК зареєструвала двох клонів чинного мера, пана Цебрія. А самого Цебрія зняла з виборів. І за всім цим стоїть відомий схематознік епохи Януковича, народний депутат Антон Яценко", – розповів він.

За словами Філатова, голови парламентських фракцій повинні розібратися в інциденті, щоб не бути в іншому випадку "співучасниками цього злочину".

Як писав OBOZREVATEL, раніше мер Дніпра Борис Філатов розкритикував місцевий осередок партії "Голос" за те, що та нібито віддала свої квоти в територіальній виборчій комісії адвокатам, які пов'язані з місцевим авторитетним бізнесменом Олександром Петровським.