Міський голова Дніпра, а також член новоствореної партії "Пропозиція" Борис Філатов почав вимагати у центральної влади не втручатися в справи на місцях і передати мерам потрібні повноваження і відповідальність.

З таким зверненням він виступив в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами Філатова, метою їхньої партії є не отримання автономії для регіонів, а розподіл повноважень і відповідальності між центральною і місцевою владою.

"Ми повинні займатися питаннями благоустрою територій та організацією життя людей на місцях. Ми знаємо як це робити, розуміємо і у кожного з нас є своя історія успіху. При цьому, ми ні в якій мірі не претендуємо на функції центральної влади, які їй належать. Центральній владі є чим займатися, так що, будь ласка, перестаньте засовувати нам руку в кишеню. І передайте нам повноваження і відповідальність", – висловився Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 19 червня, в Україні представили партію мерів "Пропозиція", до якої увійшли керівники шести міст.