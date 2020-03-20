Мер Дніпра Борис Філатов жорстко розкритикував нардепа від "Слуги народу" Данилу Гетманцева за те що ті звільнили підприємців від земельного податку, не порадившись з мерами міст.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Філатов висловився на адресу законопроекту, який прийняли для боротьби з коронавірусом. Закон, крім іншого, до кінця травня звільняє весь бізнес від земельного податку. Філатова обурило те, що ніхто не порадився з мерами міст, які через такого рішення втратили сотні мільйонів гривень доходів до бюджетів.

"Коли Верховна Рада приймає закони, нас ніхто не питає і навіть не ставить до відома. Ось за новим законом по боротьбі з коронавірусів, який прийняли, то єдина людина, яка зателефонувала і задав питання про проект - це Антон Геращенко. А ось Гетманцев, який за словами інсайдерів, відповідав за економічний блок, щось там написав. в результаті цього, в бюджеті Києва мінус мільярд, в бюджеті Києва мінус триста тисяч, в бюджеті Кривого Рогу мінус 250 тисяч. При цьому, уряд нам не дала жодної копійки на боротьбу з епідемією", - виска ался Філатов.

Борис Філатов Скріншот з відео

У відповідь Гетманцев підтвердив, що так, з мерами не радилися, але спілкувалися з експертами і бізнесменами. Однак, міський голова Дніпра осадив депутата, закликавши його спілкуватися з представниками міст, а не з однопартійцями.

"Люди живуть в містах, а не у Верховній Раді! З містами радьтеся, а не зі своїми депутатами зеленими! Таке відчуття, що ви в Верховній Раді живете на окремій планеті", - заявив Філатов.

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