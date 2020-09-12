Філатов у День міста зробив сенсаційну заяву про те, що знайдено могилу та прах Олександра Поля

12 вересня Дніпро відзначає свій День народження. Вже традиційно свято урочисто відкрили біля пам'ятника першому почесному громадянину міста Олександру Полю. До святкування долучилися представники різних владних структур, Громадської і Молодіжної рад, почесні громадяни міста та сотні дніпрян.

Міський голова Борис Філатов привітав дніпрян із Днем міста і зробив сенсаційну заяву – знайдено могилу і прах Олександра Поля.

"Це людина-символ, засновник нашого міста, який зробив його сучасним, динамічним, індустріальним мегаполісом. Немає мешканця, який би не завдячував Полю. Він об’єднує всіх. При житті його шанували, а після смерті на якийсь період часу забули. Потім, коли згадали про цю легендарну постать, його вклад у розвиток нашого краю, у 2002 році встановили пам’ятник Олександру Полю.

Саме звідси кожного року розпочинаємо свято Дня міста. Через десятиліття після його смерті могила Поля була втрачена. З першого дня своєї каденції я дав клятву, що ми знайдемо його прах і могилу. Багато хто вважав, що це неможливо. У це вірив я і ще деякі ентузіасти. Урешті, ми знайшли могилу і прах Олександра Миколайовича Поля на території колишньої Лазаревської церкви в Севастопольському парку. Ми зберігали цю інформацію в цілковитій таємниці декілька тижнів, оскільки чекали на остаточні результати експертиз", - зазначив очільник міста.

Замість традиційного покладання букету квітів Борис Філатов поклав до пам’ятника Полю камінь з чорного лабрадору, оскільки відомо, що хрест на його могилі був саме з чорного лабрадору: "Миколайович, я виконав свою клятву! З поверненням, батьку!".

Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, полеглих за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Також відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Олександру Полю.

На майданчику біля монумента творчі колективи міста показали театралізацію з життя Олександра Поля та представили яскраву святкову програму.

Нагадаємо, 2020-й оголошено в Дніпрі роком Олександра Поля.