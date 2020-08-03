Філатов розповів про плани партії "Пропозиція": піде на парламентські вибори

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в планах партії "Пропозиція" в майбутньому піти на парламентські вибори.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна. За його словами, рано чи пізно Україна може ввійти в дострокову парламентську кампанію. Філатов уточнив: спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі представники політсили будуть орієнтуватися за економічною ситуацією.

"Звичайно, монобільшість у нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то в тебе і абсолютна відповідальність", – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що партія вже визначилися з кандидатами на пост глав 23 обласних центрів і міських ОТГ, а також готується до виборів у міських, районних і сільрадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг партії "Пропозиція" зростає серед електоральних уподобань дніпрян напередодні місцевих виборів. Городяни зазначають позитивні зміни в Дніпрі, причому 60,9% дніпрян пов'язують ці зміни з діяльністю Бориса Філатова.