Філатов про партію "Пропозиція": "Ми об'єднуємо професіоналів, готових працювати на благо громад"

Місцеве самоврядування по всій країні об'єднується, щоб захиститися від нападок центральної влади, яка за минулий рік вжила безпрецедентних заходів, щоб його "придушити". Політична партія "Пропозиція" стала майданчиком для подібного об'єднання. Про це в ході візиту в Ужгород 18 вересня заявив один із засновників партії, мер Дніпра Борис Філатов, слова якого цитує портал "Наше місто".

"Центральна влада не розуміє і вперто не хоче чути місцеве самоврядування. Ми ж залучаємо всіх людей, які підтримують максимальну передачу повноважень місцевому самоврядуванню", – сказав Філатов.

Втручання центральної влади в проблеми міст неприпустиме, адже з Києва неможливо роздивитися, що турбує людей в регіонах.

"Необхідно, щоб центральна влада не втручалася в проблеми міст. Вузька проблематика громад по-справжньому відома тільки людям на місцях", – переконана інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульного управління поліції в Закарпатській області Олена Московська.

У різних областях представництво партії "Пропозиція" продовжує збільшуватися. Серед знакових людей команди політсили – ексмер Кривого Рогу Юрій Любоненко, один з найуспішніших свого часу губернаторів в Україні Валентин Резніченко, заслужений артист України Олег Павлишин, голова Асоціації вівчарів Василь Стефурак.