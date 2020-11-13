Філатов натякнув, що в Дніпрі не буде карантину вихідного дня

Члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпра "захворіли і не можуть імплементувати" рішення Кабміну про введення в Україні карантину вихідного дня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, натякаючи, що в місті не діятимуть нові обмеження.

"Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: "Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводили". А я нічого й не скасовую. На мітинги не ходжу, прапором не махаю, заяв не роблю. Віддаю перевагу роботі. Ішачити, як Папа Карло, як і всі попередні п'ять років. Тим більше, оту дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу. Просто міська комісія з ТЕБ та НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомилися. Й імплементувати рішення Кабміну не в змозі", – наголосив він.

Філатов побажав підприємцям "гарних вихідних", а також закликав дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

"Всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави", – додав він.

Також мер Дніпра уточнив, що місто займає передостаннє місце за захворюваністю.

"За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності. Ми просто зробили для цього колосально багато", – пояснив Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати чи працювати закладам, діяльність яких заборонено правилами карантину вихідного дня в Україні.

Водночас у Львові вирішили зробити суботу та неділю робочими для низки підприємств і закладів, щоб на них не поширювалися введені обмеження.