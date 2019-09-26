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27 вересня • оновлено в 19:02
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"Фіктивна демократія": Портников вказав на урок у скандалі з Трампом і Зеленським

10.2т Читати матеріал російською

Скандал, який спалахнув довкола стенограми розмови президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, показав, що в Україні існує фіктивна демократія.

Вона багато в чому повторює російський сценарій, за винятком того, що українці ще здатні боротися за народовладдя революціями. Таку думку в статті для "Еспресо" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

За його словами, навіть нинішній глава української держави не віддає собі звіту в тому, що будь-які переговори зі світовими лідерами – це питання державної безпеки і, перш за все, національних, а не особистих інтересів. Отже, їх зміст цілком може ставати надбанням громадськості.

З причини того, що США живе за сталими принципам демократії, представник американського розвідувального співтовариства занепокоївся змістом гучної розмови двох президентів. В Україні ж, підкреслює Портников, така постановка питання в принципі неможлива.

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"У нас немає і не може бути ніякої офіційної процедури контролю за діями влади. Тому що Україна, на відміну від Сполучених Штатів, – це фіктивна демократія. А насправді – примітивна пострадянська феодальна автократія. І демократія тут підтримується зовсім не виборами, зовсім не злагодженою роботою інституцій, а народними повстаннями. Не було б повстань – і навіть ілюзії демократії тут не було би", – вважає журналіст.

Він додав, що в ідеалі українці повинні були б перейматися телефонними розмовами свого президента не тоді, коли Зеленський розмовляв з Трампом. А тоді, коли Зеленський розмовляв з Путіним і обговорював передачу агресору ключового фігуранта справи МН 17 Володимира Цемаха, а також умови обміну полоненими.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

"Можливо, ми побачили б, що наші хвилювання даремні. Що Володимир Зеленський захищає національні інтереси країни. А, може, переконалися б, що від цих інтересів залишилася одна назва. Але ми, звичайно, ніколи – принаймні, поки Зеленський на Банковій – про це не дізнаємося. Не дізнаємося тому, що Росія – така ж примітивна пострадянська феодальна автократія, як і Україна. Тільки без повстань", – робить висновок Портников.

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Підсумовуючи, він підкреслив, що саме тому тепер Зеленський буде остерігатися наговорити зайвого в бесідах з Дональдом Трампом, Ангелою Меркель або Еммануелем Макроном. Однак він абсолютно спокійно буде вести діалог з Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 вересня у США опублікували текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.

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Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Толерантность приемлема по отношению к глупцам, но не к мерзавцам.
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П А
П А
А может настали времена назвать вещи и события своими именами?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так всё? Украина уже не пример демократии для России? Перемена направления ветра... Портников - флюгер!
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