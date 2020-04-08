Олександр Луцький, який претендував на посаду глави Держгеокадастру, заплатив за своє призначення братові глави Офісу президента Андрія Єрмака Денису 10 тисяч доларів.
Про це заявив один з фігурантів так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько в інтерв'ю Bihus.info. За словами Штанька, Луцький передав йому 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на посаду. До слова, Дмитро передбачає, що ці гроші отримав в результаті сам глава Офісу президента. Однак процес гальмувався і Луцький призначений не був.
Олександр Луцький
Главред
"У нього повинна була пройти співбесіда з Андрієм Борисовичем (Єрмаком, – Ред.) Після Дениса. Але він туди ні разу не дійшов. Я і запитав, мовляв, там всі все отримали, він же (Луцький, – Ред.) мене запитує . Мовляв, час іде, його не призначають, на співбесіду не йде", – розповів Штанько.
За словами фігуранта "плівок", він навіть написав Луцькому розписку про отримання грошей. Сам Олександр Луцький керує "Агентством з питань нерухомості та земельних відносин в паливно-енергетичному комплексі України".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лерос в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікер Володимира Зеленського заявила, що президент " не збирається реагувати на кожен пост в Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії ЛЕРОС замовний акцією проти нього.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова відповіла на скандал з "плівками Єрмака"
Фігуранти плівок розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади повинні були платити до $ 100 тисяч.
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