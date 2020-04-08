Олександр Луцький, який претендував на посаду глави Держгеокадастру, заплатив за своє призначення братові глави Офісу президента Андрія Єрмака Денису 10 тисяч доларів.

Про це заявив один з фігурантів так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько в інтерв'ю Bihus.info. За словами Штанька, Луцький передав йому 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на посаду. До слова, Дмитро передбачає, що ці гроші отримав в результаті сам глава Офісу президента. Однак процес гальмувався і Луцький призначений не був.

Олександр Луцький Главред

"У нього повинна була пройти співбесіда з Андрієм Борисовичем (Єрмаком, – Ред.) Після Дениса. Але він туди ні разу не дійшов. Я і запитав, мовляв, там всі все отримали, він же (Луцький, – Ред.) мене запитує . Мовляв, час іде, його не призначають, на співбесіду не йде", – розповів Штанько.

За словами фігуранта "плівок", він навіть написав Луцькому розписку про отримання грошей. Сам Олександр Луцький керує "Агентством з питань нерухомості та земельних відносин в паливно-енергетичному комплексі України".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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