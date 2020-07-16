Фесенко назвав Пальчевського головним опонентом Кличка у другому турі

Політика 12:40, 16.07.2020

Пальчевський – головний опонент Кличка у другому турі виборів мера Києва. Таку думку політолог Володимир Фесенко висловив у своїй колонці на сайті НВ.

"Когось може здивувати друге місце Андрія Пальчевського. Але я вже писав, що в Києві він – розкручений кандидат і має своїх прихильників. І він вочевидь буде серед головних фаворитів у боротьбі за вихід у другий тур виборів мера Києва", – впевнений він.

Також, експерт прокоментував дані соціологічного опитування Центру Разумкова, згідно з яким політсила Пальчевського проходить до Київської міської ради.

"Партія "Перемога Пальчевського" також проходить, за даними соціологів, до складу Київради. Я це також прогнозував. Загалом, за даними соціологів, можуть провести своїх депутатів до Київради 6 партій: "Європейська солідарність", "Слуга народа", "УДАР", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Перемога Пальчевского", – додає Фесенко.

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