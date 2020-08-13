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Фейгін запропонував Україні повернути ядерний статус через агресію Росії

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Марк Фейгін запропонував Україні повернути собі ядерний статус

Марк Фейгін запропонував Україні повернути собі ядерний статус.

В умовах неефективності Будапештського меморандуму Україні є сенс задуматися про повернення собі ядерного статусу.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка заявив російський адвокат, блогер Марк Фейгін. На його думку, цей крок міг би стати найкращою гарантією суверенітету нашої держави в майбутньому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну, якщо Будапештський меморандум не працює, якщо він не дав шуканої територіальної цілісності, захисту країни, її гарантів в особі Великобританії, США і Росії, можливо, Україні подумати над тим, щоб стати пороговою країною з отриманням ядерної зброї? Можливо, це сильно зміцнить її суверенітет?" – припустив він.

"Ми бачимо, як ті, хто має навіть не саму ядерну зброю, а порогові країни, м'яко кажучи, з ними якось не особливо хочуть зв'язуватися. Ядерний клуб розширюється, хочемо ми цього чи ні. Доводиться захищати свій суверенітет, тим паче, коли ти маєш таке сусідство", – додав Фейгін, натякаючи на країну-агресорку Росію.

Нагадаємо, що порогові країни – це держави, які ухвалили рішення про створення власного ядерного або іншого виду зброї масового знищення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаАнексія КримуВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктБудапештський меморандумМарк ФейгінРоман Цимбалюк
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