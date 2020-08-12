Фейгін розповів, коли Росія дасть Україні спокій

Шанс на закінчення російсько-українського конфлікту з'явиться тільки тоді, коли лідер країни-агресорки Володимир Путін зникне з її влади.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Романа Цимбалюка заявив російський адвокат Марк Фейгін. За його словами, в нинішніх обставинах прізвище президента Російської Федерації та сама вона – це тотожні речі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ні, вона (Росія. – Ред.) ніколи не відчепиться (від України. – Ред.), поки Російська Федерація існує в тому вигляді, який уявляють ті, хто навколо. Тому що ніхто вже не розриває образ Росії з образом Путіна. Це дуже сумні обставини. Вони дійсно домоглися того, чого хотіли", – сказав він.

Також Фейгін процитував слова спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що "немає Путіна – немає Росії", зазначивши, що зараз Російська держава тримається саме на цій брехливій ідеї.

"Вони досягли цієї мети, що зараз дуже важко собі уявити, коли не буде Путіна, щоб Росія була нормальною, успішною країною. Яка не бажає жодної експансії, не претендує ні на які території сусідів. Тому за Путіна вона від України не відчепиться, що б там не відбувалося. А ось після нього є шанси, є надія, що не тільки Україні, але й усім країнам, які тероризує кремлівське керівництво, вони дадуть спокій", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фейгін заявив, що "обнулення" президентських термінів Путіна не вбереже його від повалення в майбутньому. Він уважає, що російського лідера зніматимуть і переслідуватимуть не на підставі статей Конституції РФ, а зі злості, ненависті та помсти.