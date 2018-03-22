Фейгін пояснив, що обурює в дзвінку Трампа до Путіна

Україні внаслідок низки об'єктивних причин не слід турбуватися про те, що президенти США і Росії обговорювали "внутрішньоукраїнську" кризу.

"Набагато більш показовим є сам факт того, що Трамп привітав Путіна з обранням на посаду", - сказав "Обозревателю" російський адвокат Марк Фейгін.

"Це знакова поведінка. Щойно отруїли Скрипаля, вислали російських дипломатів з Лондона... "Це протокол", - заявляє Білий дім. Ну, знаєте, протокол - це така розтяжна річ. А чого ж тоді вони не вітають Кім Чен Ина? Адже це теж протокол", - обурився адвокат.

Разом з тим він запевнив: за великим рахунком, Трампу нічого обговорювати з Путіним в контексті "внутрішньоукраїнського ситуації" - перш за все, з тієї причини, що такі зовнішньополітичні рішення ухвалює не президент США, а силовий блок держави, "який діє в абсолютно зворотному руслі".

"Адже сам Трамп ніяких рішень по Україні не приймає. Ні санкційних, ні будь-яких інших. Він часто зупиняє, гальмує якісь рішення, наприклад, як це було з законом № 3364 "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", але ухвалювати якісь принципові рішення, грубо кажучи, визнати Крим російським або щось в цьому роді він не може", - додав Фейгін.

Таким чином, "такі обговорення ні до чого не ведуть", - запевнив він.

Як писав "Обозреватель", прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили конфлікт на Донбасі, при цьому вживаючи тільки слово "внутрішньоукраїнський".