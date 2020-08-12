Фейгін пояснив, навіщо Путіну війни в Україні та інших країнах

Війни і окупація територій в Україні та інших колишніх радянських країнах необхідні сучасній Росії та її керівництву для захисту всього того, що було вкрадено раніше.

Таку думку в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Романа Цимбалюка висловив російський адвокат Марк Фейгін. Він переконаний, що ідея "русского міра" є лише ширмою для меркантильних міркувань агресора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ця стратегія, з одного боку, здається великою глобальною ідеєю, що ці люди одержимі якоюсь ідеєю, мешканці Кремля, що "ми за російську велич". Але насправді все дуже утилітарно. Вони накрали стільки, що це cтільки вже дівати нікуди, і треба зберегти, захистити і щоб тебе за це не розстріляли. А загроза з російської історії дуже велика у такого результату. Просто вони книжок не читають", – сказав він.

"У нас був період, коли Путін захоплювався Ільїним. Він жодної книжки не читав, йому все переказував Тихон Шевкунов, його духівник колишній. Вони просто не розуміють, що до чого. І тому в цьому сенсі "мішені" невипадкові. Це і Грузія була, і частина Молдови, і Україна, що теж зрозуміло. Ну і Білорусь. Це такий апетитний шматок, який вони не можуть не проковтнути", – вважає Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фейгін спрогнозував, що шанс на закінчення російсько-українського конфлікту з'явиться тільки тоді, коли лідер країни-агресорки Володимир Путін зникне з її влади. За його словами, в нинішніх обставинах прізвище президента Російської Федерації та сама вона – це тотожні речі.