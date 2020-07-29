Федині вручили обвинувальний акт у "справі" щодо погроз Зеленському: вона потужно звернулася до президента

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина повідомила, що їй вручили обвинувальний акт у справі щодо нібито погроз президентові Володимиру Зеленському.

Про це вона розповіла під час включення в ефірі телеканалу "Прямий". Вона зазначила, що президент не скористався нагодою відкликати свою заяву, тому його чекатимуть у залі суду у якості потерпілого.

"Насправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акту справа передається безпосередньо до суду. У нас з Марусею та іншими фігурантами подібних "справ" була все-таки думка, що президенту не захочеться бути попущеним до рівня потерпілого, що можливо його хтось підставив. Але наразі справа передається до суду і до цього суду має прийти потерпілий і він має заявити, чим же ж ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому є в наших словах загроза його життю", – зазначила Федина.

Вона також нагадала, що у її так званій "справі" були задіяні значні державні ресурси, у той час коли країна потребує захисту на фронті.

"Ми пам’ятаємо нещодавню справу, коли чотири дні не було нікого, щоб витягнути нашого бійця з передової, він стікав там кров’ю, чекаючи допомоги, і, на жаль, його не вдалося врятувати. В цей час, коли в державі не знайшло нікого рятувати нашого захисника, в моїй справі задіяно як мінімум 9 слідчих, 13 прокурорів. Тільки на експертизи витрачено 80 тисяч гривень, тільки на зарплати за один місяць витрачено кілька сотень тисяч гривень. Виявляється, більшої загрози існуванню держави не існує", – обурюється Федина.

"Хочу наголосити, за які слова мені інкримінується злочин – це є три фрази "А знаєш, там стріляють", "А знаєш, там розриваються гранати", "Хтось думає, що він безсмертний". Тобто оці три речі, які безпосередньо стосуються відведення військ в Золотому, після чого були захоплені і наші позиції, і загинули військовослужбовці, в результаті тих відведень створені нові мінні поля, сепари захопили наші позиції, виявляється там не стріляють, виявляється це є погроза", – зазначає Софія Федина.

Вона наголосила, що подібні справи – це крок до тотальної цензури в країні.

"Це перша ластівка до тотальної цензури і тотального народження тоталітаризму у нашій державі, коли у нас є великий Зе, який боїться великого Пу і в результаті буде карати кожного, хто говорить правду про ситуацію на передовій", – вважає Федина.

"Цей процес буде повернутий нами в іншу сторону. Ми будемо судити президента Зеленського як потерпілого, ми будемо судити ДБР і Генеральну прокуратуру як тих, які зрадили Україну", – застерегла народна депутатка.

Як писав OBOZREVATEL, народна депутатка Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона розкритикувала Володимира Зеленського за візит у Золоте на Донбас, заговоривши про "випадкове вбивство" президента.

Незабаром через скандальну заяву на Федину завели кримінальну справу за "заклик до вбивства людини й повалення державної влади".

Слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивства президента Володимира Зеленського нардепці Софії Федині.