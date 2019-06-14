Федина: Україна в НАТО – це запорука миру через перемогу

Член політради партії "Європейська солідарність", "голос" львівського Майдану, волонтер Софія Федина переконана, що тільки членство України в НАТО гарантуватиме мир і безпеку кожного українця.

Про це, як повідомляє пресслужба "ЄС", вона сказала в ефірі телеканалу "Прямий". "Для себе орієнтирами в політиці та в роботі у Верховній Раді я визначила кілька основних моментів. Перше – це європейська і євроатлантична інтеграція. І коли ми говоримо про НАТО, я б хотіла, щоб дуже багато людей усвідомили, що якби ми були членами Північноатлантичного альянсу, то один постріл в українського солдата означав би постріл у весь альянс. І якби за нашою спиною стояв надійний тил багатьох союзників, які б показали зуби кожному агресорові, Росія б не стріляла в нас, і наші бійці не гинули б", – зазначила Федина.

Софія Федина Пресслужба "ЄС"

За її словами, досягнення членства в Північноатлантичному альянсі – це запорука миру через перемогу, запорука безпеки і майбутнього держави.

"Багато хто говорить, що нам перш за все потрібні соціальні закони, тому що НАТО, ЄС, Томос, армію на хліб не намастиш, а я скажу важливіше, коли у нас буде безпечна, сильна, економічно розвинена країна, в якій будуть діяти стандарти НАТО і ЄС. Це означає, що у кожного з нас буде гідна пенсія, гідна зарплата і ми будемо жити як повноцінні європейці", – додала член політради партії "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України за багатомандатним виборчим округом на позачергових виборах 21 липня.

Майже половина кандидатів не були в парламенті, більше 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна справа громад".

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