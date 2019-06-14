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/Політика

Федина: Україна в НАТО – це запорука миру через перемогу

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Член політради партії "Європейська солідарність", "голос" львівського Майдану, волонтер Софія Федина переконана, що тільки членство України в НАТО гарантуватиме мир і безпеку кожного українця.

Про це, як повідомляє пресслужба "ЄС", вона сказала в ефірі телеканалу "Прямий". "Для себе орієнтирами в політиці та в роботі у Верховній Раді я визначила кілька основних моментів. Перше – це європейська і євроатлантична інтеграція. І коли ми говоримо про НАТО, я б хотіла, щоб дуже багато людей усвідомили, що якби ми були членами Північноатлантичного альянсу, то один постріл в українського солдата означав би постріл у весь альянс. І якби за нашою спиною стояв надійний тил багатьох союзників, які б показали зуби кожному агресорові, Росія б не стріляла в нас, і наші бійці не гинули б", – зазначила Федина.

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Софія Федина

Софія Федина

Пресслужба "ЄС"

За її словами, досягнення членства в Північноатлантичному альянсі – це запорука миру через перемогу, запорука безпеки і майбутнього держави.

"Багато хто говорить, що нам перш за все потрібні соціальні закони, тому що НАТО, ЄС, Томос, армію на хліб не намастиш, а я скажу важливіше, коли у нас буде безпечна, сильна, економічно розвинена країна, в якій будуть діяти стандарти НАТО і ЄС. Це означає, що у кожного з нас буде гідна пенсія, гідна зарплата і ми будемо жити як повноцінні європейці", – додала член політради партії "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України за багатомандатним виборчим округом на позачергових виборах 21 липня.

Майже половина кандидатів не були в парламенті, більше 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна справа громад".

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Особа
Софія Федина
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"НАТО
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кто тебе мешает?! Собрала чемодан и найух в НАТО))) мандавошек разводить уродина на другой территории будешь, до которой людям нет дела.
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Северг Олег
Северг Олег
И кстати, а ведь если бы это всё происходило бы в 30-е годы прошлого века,то эта мразь говорила бы те же самые слова но вместо слов НАТО и ЕС у неё были бы Вермахт, Рейх и СС. Это к тому, что нам русским пора начать понимать с кем мы имеем дело и перестать жевать эту прокисшую жвачку про "братский народ". Это враги, которых пока не поздно нужно уничтожать
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Северг Олег
Северг Олег
Только членство в Межгалактическом Военно - Оборонном союзе Семи Чёрных Звёзд обеспечит Украину надёжным щитом и обезопасит границы Украины. Членство в нём гораздо более реально чем в НАТО, главное подавать заявку. Для этого надо телеграфировать на Марс каждую последнюю пятницу месяца.
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