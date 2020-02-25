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25 лютого • оновлено в 14:54
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Федина попередила Зеленського про загрозу снайперів

6.9т
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Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Софія Федина заявила, що, приїхавши на Донбас у світлій сорочці, президент України Володимир Зеленський міг стати легкою "мішенню" для російських снайперів.

У зв'язку з цим у неї виникли серйозні претензії до охорони першої особи держави. Відео з таким застереженням парламентарки опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Софія Федина

Софія Федина

Скриншот відео

"На передовій стріляють, на передовій розриваються гранати, на передову небезпечно приїжджати в білій або блакитненькій сорочечці. Я ще раз нагадаю, що з початку 2020 року дуже активізувалися снайпери. А щойно ти виділяєшся на тлі, це означає, що ворожі снайпери працюють. І в мене, до речі, величезні питання до служби безпеки президента. Хто його пустив у такій яскравій сорочечці на передову 26 жовтня?" – згадала Федина про осінній візит президента на Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Софія Федина
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Вот так и готовятся ликвидации - сначала рассказывают про злых врагов, а потом сами же и ликвидируют, но все подозрения уже на врагов. Вывод: Зелеку действительно угрожает опасность, но от внутреннего врага.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
У него с ВВП такая договоренность, а светлая рубашка - дресс-код, чтоб снайпер сразу идентифицировал и случайно не выстрелил. Кстати, свидомые, все признаки зрады на лицо!
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3
0
фил филька
фил филька
пару раз вызвали на допрос и какая перемена!)))
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5
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фил филька
фил филька
Ukraine The, ну по крайне мере вывод о том что воду лучше в ж о п е все таки удерживать, сделала))
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3
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Ukraine The
Ukraine The
фил филька, да не) самка раGуля продолжает стращать пианиста. Это она ему прозрачно намекает, как и до этого. Просто делает это в такой форме и с помощью "российских снайперов". Чтоб не могли обвинить в угрозах жизни пианисту.
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