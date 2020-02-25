Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Софія Федина заявила, що, приїхавши на Донбас у світлій сорочці, президент України Володимир Зеленський міг стати легкою "мішенню" для російських снайперів.

У зв'язку з цим у неї виникли серйозні претензії до охорони першої особи держави. Відео з таким застереженням парламентарки опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Софія Федина Скриншот відео

"На передовій стріляють, на передовій розриваються гранати, на передову небезпечно приїжджати в білій або блакитненькій сорочечці. Я ще раз нагадаю, що з початку 2020 року дуже активізувалися снайпери. А щойно ти виділяєшся на тлі, це означає, що ворожі снайпери працюють. І в мене, до речі, величезні питання до служби безпеки президента. Хто його пустив у такій яскравій сорочечці на передову 26 жовтня?" – згадала Федина про осінній візит президента на Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Федина розповіла, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона розкритикувала Зеленського за візит в Золоте на Донбас, і заговорила про ймовірне "випадкове вбивство" президента.

Незабаром за скандальну заяву проти Федини зареєстрували карне провадження за "заклик до вбивства людини й до повалення державної влади".

Слідчі ДБР направили в Офіс генпрокурора проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством президенту Володимиру Зеленському нардепці Софії Федині.

Нардепка відреагувала на цей крок і заявила, що в Україні стало злочином захищати державу й боротися за свою країну.

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