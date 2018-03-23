Фатальне захоплення заручників у Франції - прем'єр каже про можливий теракт

Поблизу міста Каркасон на півдні Франції були захоплені заручники в одному з супермаркетів. Щонайменше одна людина загинула, більшості вдалося втекти. Прем'єр Едуар Філіпп заявив, що все вказує на теракт.В одному з супермаркетів в містечку Треб поблизу Каркасона на півдні Франції в п'ятницю, 23 березня, сталося захоплення заручників. За повідомленням поліції, невідомий нападник спочатку випустив шість пострілів у поліцейських, які поверталися з пробіжки. Після цього він зайшов у супермаркет і почав стрілянину. Внаслідок нападу одна людина загинула, інша отримала дуже серйозні поранення, цитує інформагенція AP представника поліції Іва Лефебвра. Пізніше мер міста Ерік Менасі підтвердив цю інформацію телеканалу BFM. На даний момент у супермаркеті перебувають лише сам нападник та один поліцейський. Захоплені ним раніше заручники звільнені, запевнив мер. Водночас у медіа з'явилися повідомлення про двох загиблих, однак підтвердження цієї інформації поки що немає.

Французькі ЗМІ також поширили інформацію про можливу причетність нападника до терористичного угруповання "Ісламська держава", а також про . Посилаючись на свої джерела в поліції, журналісти повідомляли про восьмеро заручників. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, коментуючи ситуацію, заявив, що наявна на даний момент інформація вказує на те, що йдеться про теракт. Розслідуванням інциденту займається антитерористичний відділ поліції Франції.

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