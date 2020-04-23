ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ЗЕ

сделать Михаила Саакашвили Вице-Премьером. Президент "заглотил крючок", подброшенный определёнными западными структурами. Михо уже 4 года не может трудоустроиться во власти. И не важно, в Украине или Грузии. Он одержим властью и не может жить иначе. В Грузии его не хотят. Это медицинский факт. Собрался стать мэром Одессы, собрал команду, сделал штаб, но социология неутешительна. Лишь 5-7% одесситов хотят видеть Михаила Николозовича мэром. Остаётся Правительство. Последний шанс. А поскольку он уже поднадоел своим американским кураторам, то там провели нехитрую двухходовку, поймав Зеленского на неуверенности и растерянности.

Президенту внушили, что именно Михо разворошит "весь этот улей" и сделает реформы. При этом, весь негатив возьмёт на себя, а достижения можно будет записать на счёт Президента "и его мудрой кадровой политики" . Колоссальная наивность и незнание ситуации и деталей. А так же, совершенно без учета особенностей личности Саакашвили, его психологического портрета, и аппетитов его соратников, которые давно Поистратились после Одесских гастролей. Вот и бьют копытами.

А теперь конкретно, почему это фатальная ошибка Владимира Зеленского. Как говорится, по пунктам.

1. Саакашвили, в силу своего характера и грузинского бэкграунда не может быть вторым, третьим, пятым. Он - президент, и ведёт себя всегда и со всеми, как президент. И с Зеленским. Он мощнее. И всегда прав. А потому, должность Вице-Премьера для него проходная.

2. Саакашвили по сути разрушитель с неустойчивой психикой и непредсказуемым поведением. Это скажет любой специалист. Он не способен сегодня на созидание. Его кипучая и абсолютно неконтролируемая энергия всегда приводит к неминуемому конфликту со всеми. В том числе, приведёт к противостоянию внутри команды Президента. Так уже было с Порошенко.

3. Саакашвили авторитарный правитель. Его методы никак не впишутся в систему координат украинской Конституции и украинских реалий. Он одержим абсолютной властью. Этакий самодур. Циничный и лживый. Будет говорить про "уникальный и талантливый украинский народ". Вообще, это редчайший случай, когда экс-президент государства имеет свои политические проекты и амбиции стать Премьером в двух странах одновременно. Это называется политическое заробитчанство. Или гастролерство.

4. Команда Михо уже "проявила" себя в Одессе. Именно поэтому, там у Саакашвили наиболее низкий рейтинг поддержки. Прогнозирую. Будет создан очередной "Фонд поддержи реформ", куда весь бизнес будет сбрасываться на безбедную жизнь всей команды, покупку офисов, презентациям, создания партии и подготовки к внеочередным парламентским выборам. Кроме того, его люди, как это было в Одессе, попытаются взять под контроль таможню и налоговую. А так же попытаются подмять под себя региональные финансовые элиты. Кстати, а где великие "реформаторы" современности Квинташвили, Деконоидзе и Згуладзе?

5. Саакашвили очень опытный политик. Харизматичный и импульсивный. Но он никогда не сможет системно работать. Это не его. В Грузии этим занимался покойный Каха Бендукидзе и целая армия американских консультантов. Поэтому, Никакие реформы Саакашвили не сделает. И на работе он будет появляться эпизодически. Пиара будет много. Громких заявлений тоже. Основной конёк - публичные выступления, скандалы и набор лозунгов. С рядом олигархов он уже договорился. Его цель - Премьер-Мнистр.

Вывод. Осенью, после множества конфликтов и скандалов, когда Украину окончательно накроет экономическая разруха и социальная бездна, определённые Западные структуры предложат Зеленскому выход из ситуации. 5-7 миллиардов долларов, под Премьера Михаила Саакашвили. И у Володимира Зеленського может не остаться выбора. Ведь, просто так эту акулу уже из власти не уберёшь.

Вот такая нехитрая комбина нас всех ожидает. Осознаёт ли все риски Президент? Не знаю. Не уверен.

Занавес.

Единственный фактор, который может помешать осуществлению этого плана - это Арсен Аваков. А ещё, позиция России. Как говорится, поживем - увидим. Но я реально не понимаю, за что это наказание нашей многострадальной стране.

Более того. Я хочу, чтобы мы все поняли. Грузия 2003 и Украина 2020, а также Михо тогда и Михо сейчас, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И Саакашвили, вместе со своей бригадой вечных гастролёров точно не тот, за кого себя выдаёт. Даже, несмотря на успехи пятнадцатилетней давности. Большинство одесситов все это испытали на себе. Да и грузины не жаждут возвращения "реформатора".

Странно, не правда ли?