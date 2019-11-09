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9 листопада • оновлено в 10:00
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"Фашисти значить фашисти!" Молочний потрапив на "Миротворець" після скандальної заяви

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Український комік Андрій Молочний, який потрапив в скандал після того, як заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти", потрапив в базу даних сайту " Миротворець ".

Про це йдеться на сторінці порталу в Twitter. Представники сайту заявили, що "відправили малороса в чистилище".

Андрій Молочний

Андрій Молочний

https://www.instagram.com/molochnyi

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На сайті вказано, що комік поміщений в базу за "антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії". При цьому наголошується, що Молочний живе в Росії.

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться в публікації.

"Фашисти значить фашисти!" Молочний потрапив на "Миротворець" після скандальної заяви

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Особа
Андрій Молочний
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что бы попасть в миротворец, достаточно говорить правду
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Червоний Данило
Червоний Данило
Молочный, это в чистом виде кац-апский молочный субпродукт на губах украинофобов.
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