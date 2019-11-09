"Фашисти значить фашисти!" Молочний потрапив на "Миротворець" після скандальної заяви

Український комік Андрій Молочний, який потрапив в скандал після того, як заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти", потрапив в базу даних сайту " Миротворець ".
Про це йдеться на сторінці порталу в Twitter. Представники сайту заявили, що "відправили малороса в чистилище".
Андрій Молочний
https://www.instagram.com/molochnyi
На сайті вказано, що комік поміщений в базу за "антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії". При цьому наголошується, що Молочний живе в Росії.
НУ, ящо фашистів, то значить ФАШІТІ- ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) November 8, 2019
Запроторили цього малороса до Чистилища. https://t.co/y5naY7h8CT
"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться в публікації.
Раніше OBOZREVATEL розповідав:
Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що по Києву натовпами ходять фашисти.
Згодом користувачі соціальних мереж жорстко відреагували на висловлювання коміка Молочного
На це Молочний записав у відповідь заяву в Instagram.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!