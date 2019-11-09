"Фашисти значить фашисти!" Молочний потрапив на "Миротворець" після скандальної заяви

Український комік Андрій Молочний, який потрапив в скандал після того, як заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти", потрапив в базу даних сайту " Миротворець ".

Про це йдеться на сторінці порталу в Twitter. Представники сайту заявили, що "відправили малороса в чистилище".

Андрій Молочний https://www.instagram.com/molochnyi

На сайті вказано, що комік поміщений в базу за "антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії". При цьому наголошується, що Молочний живе в Росії.

НУ, ящо фашистів, то значить ФАШІТІ

Запроторили цього малороса до Чистилища. https://t.co/y5naY7h8CT - ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) November 8, 2019

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться в публікації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!