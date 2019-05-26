"Фарс!" У Держдумі "наїхали" на Зеленського через переговори

Президент України Володимир Зеленський перетворює тему переговорів з Росією в політичний фарс і спектакль.
Про це заявив депутат невизнаної України Держдуми РФ від Криму Михайло Шеремет у відповідь на слова Зеленського про умови переговорів з Москвою, передає Федеральне агентство новин.
"Позиція Києва щодо можливих переговорів нагадує спектакль і політичний фарс", - заявив Шеремет.
За словами депутата, "замість того щоб принести вибачення за агресивну політику і шукати точки дотику", в Києві нібито продовжують чинити тиск, підключаючи "далекі від об'єктивності міжнародні інстанції".
Володимир Зеленський
Шеремет заявив, що інцидент в Керченській протоці був "ретельно спланованою акцією для дестабілізації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні". Депутат підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу необхідно оскаржувати, тому що міжнародна інстанція, на його думку, не має права нав'язувати Росії свою волю і втручатися у внутрішні справи держави.
Полонені українські моряки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу по захопленим в полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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