Президент України Володимир Зеленський перетворює тему переговорів з Росією в політичний фарс і спектакль.

Про це заявив депутат невизнаної України Держдуми РФ від Криму Михайло Шеремет у відповідь на слова Зеленського про умови переговорів з Москвою, передає Федеральне агентство новин.

"Позиція Києва щодо можливих переговорів нагадує спектакль і політичний фарс", - заявив Шеремет.

За словами депутата, "замість того щоб принести вибачення за агресивну політику і шукати точки дотику", в Києві нібито продовжують чинити тиск, підключаючи "далекі від об'єктивності міжнародні інстанції".

Володимир Зеленський

Шеремет заявив, що інцидент в Керченській протоці був "ретельно спланованою акцією для дестабілізації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні". Депутат підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу необхідно оскаржувати, тому що міжнародна інстанція, на його думку, не має права нав'язувати Росії свою волю і втручатися у внутрішні справи держави.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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