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/Політика

"Фарс!" У Держдумі "наїхали" на Зеленського через переговори

3.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський перетворює тему переговорів з Росією в політичний фарс і спектакль.

Про це заявив депутат невизнаної України Держдуми РФ від Криму Михайло Шеремет у відповідь на слова Зеленського про умови переговорів з Москвою, передає Федеральне агентство новин.

"Позиція Києва щодо можливих переговорів нагадує спектакль і політичний фарс", - заявив Шеремет.

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За словами депутата, "замість того щоб принести вибачення за агресивну політику і шукати точки дотику", в Києві нібито продовжують чинити тиск, підключаючи "далекі від об'єктивності міжнародні інстанції".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Шеремет заявив, що інцидент в Керченській протоці був "ретельно спланованою акцією для дестабілізації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні". Депутат підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу необхідно оскаржувати, тому що міжнародна інстанція, на його думку, не має права нав'язувати Росії свою волю і втручатися у внутрішні справи держави.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Зельдерман довыебывается.
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Абрамова Аня
Абрамова Аня
Cпаcибо всeм тем, кто пoкaзал мне этот чyдo-caйт http://difimas.com/xgzth3s Проcтo пpoйдя опpос полyчила почти пoлугодовyю зaрплaту)) Пользуйтeсь, пока eщe eсть вoзможнoсть=)
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Коли дах подебенькав, то це незворотнє, відновленню не підлягає. Подібне щось у їхнього ватажка.
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