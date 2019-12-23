"Фантомні болі": скандальній заяві Путіна про Україну дали пояснення

Президент Росії Володимир Путін демонструє "фантомні болі", заявляючи про претензії на "споконвічно російські землі" в складі України.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Старіков. На його думку, після заяви Путіна є ризик посилення політичного та економічного тиску РФ на Україну.

"Це фантомні болі. В мюнхенської промові 2008 року Путін заявив, що розпад Радянського Союзу був стратегічною геополітичною помилкою. Це фантомні болі, які через президента РФ вся еліта висловлює", – підкреслив військовий експерт.

За його прогнозом, після заяви президента РФ "ніяких збройних військових дій" від Кремля очікувати не слід.

"Вони проводять стратегію непрямих дій. У них це записано у військовій доктрині і стратегії національної безпеки. Буде дипломатичний тиск, економічний, інформаційний... Ми повинні протидіяти, і наші структури, які цим займаються, повинні бути на високому рівні", – зазначив Старіков.

Як зазначив військовий експерт, все залежить від України: "Чим ми будемо сильнішими, згуртованішими, тим більше ймовірність, що жодних гібридних способів нападу на Україну не буде".

ria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у відповідь назвав слова Путіна маніпуляцією.

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