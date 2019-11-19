Фанати Путіна в Раді: волонтер запропонував спосіб боротьби

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що призначення членами Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки осіб, відомих своїми антиукраїнськими і проросійськими поглядами, становить загрозу.
Їх можливий негативний вплив можна мінімізувати, вдавшись до певної хитрості. Про це він розповів OBOZREVATEL, коментуючи призначення в Комітет колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича, члена "Партії регіонів", що підтримує анексію Криму, Руслана Требушкіна.
"З моєї точки зору, ця людина на цій посаді може становити загрозу національній безпеці. Але персона Требушкіна – далеко не єдина. Там є і громадянин на прізвище Льовочкін. Моє ставлення до цих персонажів вкрай негативне", – зауважив він.
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Тука розповів, що, працюючи на державній службі, він "завжди намагався мінімізувати рівень інформації, який ми видавали у відповідь на запити від таких людей". "В основному вони запитували економічні, фінансові показники по регіону, Донецькій та Луганській областях, аналіз політичних рішень Кабінету міністрів", – уточнив він.
Екс-чиновник порекомендував діяти подібним чином і нинішнім державним діячам, а саме: мінімізувати обсяг інформації, що надається подібним особам. "Я б радив всім чиновникам аналізувати, кому вони відповідають на депутатські запити", – сказав він.
Тука пояснив: в законі від чиновників вимагається відповідати на інформаційні запити нардепів, але при цьому ніяк не уточнюється, яким повинен бути обсяг і навіть зміст офіційної відповіді. "Законодавство не вимагає видачі всієї інформації. Законодавство вимагає відповіді на лист".
Як писав OBOZREVATEL, позафракційний депутат-мажоритарник Руслан Требушкін увійшов до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив в "Партію регіонів". Під час Євромайдану нардеп координував доставку шкарпеток і їжі для "Беркута" до Києва, а, згадуючи анексію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".
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