"Фанати диктатури": ПАРЄ жорстко попередили щодо повернення Росії

Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи може обернутися тим, що РФ залишиться безкарною в рамках міжнародного права.

Про це в блозі на Ghall написав колишній співробітник РНБО України Микола Абрамов.

"Поки в країнах ЄС конституційні реформи в РФ називаються діями в "неєвропейському дусі", самі європейські інституції, які беруть росіян, все більше і більше дискредитуються. Вже зараз постає резонне питання, якщо Рада Європи не захищає фундаментальні цінності європейської цивілізації і права людини, потураючи Росії, то на що щорічно йдуть 437 млн. євро тих же європейських платників податків, чиї кошти наповнюють бюджет даної міжнародної урядової організації", – зазначив він.

Повернення РФ в ПАРЄ

Абрамов додав, що 27 січня почалася нова сесія ПАРЄ, де вперше з січня 2015 року повноцінно була представлена делегація країни-агресора.

"Один з архітекторів повернення РФ в ПАРЄ німецький депутат від соціалістів Франк Швабе підготував документ, який робить неможливими будь-які санкції проти росіян. Йдеться про розробку нової санкційної процедури, більш складної, ніж існуюча зараз. Якщо раніше за жорсткі порушення принципів Ради Європи санкції виставляла лише асамблея, то тепер пропонують, щоб санкції стверджували відразу три органи: Комітет міністрів Ради Європи, генеральний секретар і сама ПАРЄ", – акцентував він.

Абрамов підкреслив, що дане нововведення може остаточно залишити Росію безкарною.

"Дуже сумно спостерігати, як з таким трудом будинок європейських цінностей, який раніше виявляв приклад для всього світу, втрачає свій блиск, і перетворюється в місце шанувальників деструктивної кремлівської диктатури", – підсумував ексспівробітник РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня понад тридцять делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу українців і піднялися з місць в знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

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