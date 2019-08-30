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Фанат "русского міра": скандальний Мінько став секретарем комітету в Раді

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Скандально відомий мер Мелітополя Сергій Мінько став секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні новообраного парламенту 29 серпня. Мінько пройшов до Верховної Ради як позафракційний народний депутат від 80 округу в Мелітополі.

Нагадаємо, що у 2014 році скандальний мер Мелітополя брав участь в проросійських мітингах в місті. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до проведення сепаратистського референдуму і обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

Крім того, одіозний нардеп торгує землею в курортному селищі Кирилівка на Азовському узбережжі і заробив собі славу "черешневого магната". Адже під час російсько-української війни постачав свої ягоди через Білорусь в російський Санкт-Петербург.

Сергій Мінько

Сергій Мінько

Скріншот відео

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Також Мінько прославився "каруселями" на своєму виборчому окрузі під час виборів до Верховної Ради. На двох виборчих дільницях зафіксували голосування одних і тих же людей по колу.

Поліція почала розслідування за цим фактом, однак заступник Мелітопольського міського голови Сергія Мінька Іван Федоров цинічно зазначив, що рішення ЦВК і суду не зможе змінити результат позачергових виборів до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №80, навіть фальсифікований.

Мінько на мітингу в підтримку "русского міра" у 2014 році

Мінько на мітингу в підтримку "русского міра" у 2014 році

Скріншот відео

Заклики Мінька до торгівлі з Митним союзом

Заклики Мінька до торгівлі з Митним союзом

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам Мелітополя, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися в поліцію, прокуратуру, ДБР і НАБУ.

Також надійшло вже кілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" в Мелітополі і Кирилівці. В поле зору потрапили Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

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Місце
Україна Мелітополь
Тег
Верховна Рада України
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