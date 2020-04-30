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30 квітня • оновлено в 13:56
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Фальшивый отчет по взрывам в Балаклее: нас пытаются обмануть

7.4т
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Обращаюсь к депутатам Верховной Рады - сегодня некоторые члены Временной следственной комиссии ВР по расследованию взрыва в Балаклее во главе с Давидом Арахамией попытаются обмануть вас и народ Украины и предложат голосовать за сфальсифицированное заключения о причинах взрыва 65-го арсенала. Тот, кто проголосует за этот фальшивый отчет - покроет себя позором, и я первым напишу - это список предателей и дураков.

Я через несколько часов выложу детальный разбор вранья, опубликованного Арахамией. А сейчас скажу только несколько фактов - ВСК, делая свои выводы, не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и его директора А.Рувина.

Не был заслушан ни один офицер Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, включая его начальника на тот момент В.Атаманюка.

Не был заслушан даже командир арсенала.

Фальшивый отчет по взрывам в Балаклее: нас пытаются обмануть

Они взяли наспех состряпанную версию харьковского института, которая не выдерживает никакой критики. И на ее основе Арахамия написал абсолютно лживое заключение.

Арахамия написал свое заключение, будто экспертиза Рувина основывалась только на одной версии - атака с беспилотника, и заявил, что версия с беспилотником ложная. На самом деле, данные радара "Украэроруха" в деле есть, и их никто не опроверг и из дела не выбросил.

Комиссия скрыла от депутатов в своем отчете, что 26 декабря 2015-го года на территории арсенала были сброшены 14 зажигательных мин-гранат ЗМГ, но тогда взрывы и пожар удалось предотвратить.

Комиссия скрыла, что противник атаковал склад ВСУ на южном направлении, сбросив с беспилотника кумулятивные гранаты.

Более того, версия с беспилотником не была единственной. рассматривали и диверсию на арсенале, и рассматривали также пуск управляемой ракеты.

Мое мнение - на складе была диверсия, но другим способом, и вполне вероятно, что беспилотник противника мог осуществлять функции разведки цели.

Поскольку объективное рассмотрение дела о взрыве арсенала Временная следственная комиссия произвела не компетентно, намеренно умолчав о важных фактах, и не проведя серьезного расследования, вижу, что господин Арахамия намеренно предлагает версию катастрофы, уводя в сторону от версии, которая связана с возможными действиями Российской федерации, и отбрасывая все, что подтверждает российский след.

Если сегодня этот глупый и негодный отчет будет проголосован, каждый, кто нажмет кнопку, будет голосовать не за истину, а за предательство. А господин Арахамия, на мой взгляд, который не провел как председатель комиссии надлежащего расследования, будет недостоин рукопожатия уважающего себя гражданина Украины.

Вот, кстати, улики, которым комиссия Арахамии не дала своей оценки: боец ВСУ рассматривает следы пожара в результате сброса на штабель боеприпасов зажигательной гранаты ЗМГ 26 декабря 2015-го года, а вот одна из не сработавших тогда ЗМГ. Это возгорание произошло недалеко от эпицентра взрыва в 2017-м.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Зименков Андрей
Зименков Андрей
Честнейшие укооповские прпоро не при чем. Путин лично... "Ще нэ-нэээ вмэрла....."
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
В 2017 гoдy бecпилoтник мoг лeтaть вceгo лишь кaк oтвлeкaющaя вepcия - тoлькo для тoгo, чтoбы cкpыть фaкт мacштaбнoгo миниpoвaния и пoдpывa cклaдoв нa зeмлe c пpивлeчeниeм цeпoчки aгeнтoв paшки cpeди гeнepaлитeтa ВCУ. Чтoбы глyпыe пo иx мнeнию xоxлы дyмaли, чтo бoльшoй apceнaл был пoдopвaн c кaкoй-тo тo тaм aвиaмoдeли caмoлeтикa.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
A пpичeм здecь вooбщe взpыв 2015-гo гoдa к взpывy 2017 гoдa. Пo лoгикe aвтopa ecли взpывaли в 2015 гoдy c бecпилoтникa, тo и вce пocлeдyющиe взpывы дoлжны пpoвoдитьcя тaкжe, и никaк инaчe? Вce эти cлeды пoжapa в peзyльтaтe cбpoca зaжигaтeльныx гpaнaт и нepaзopвaвшиecя гpaнaты 2015 гoдa - и гoвopят oднoзнaчнo o тoм, чтo пoлнocтью или дaжe чacтичнo пoдopвaть кpyпный apceнaл c кaкиx-тo бecпилoтникoв нeвoзмoжнo.
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