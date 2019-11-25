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25 листопада • оновлено в 13:17
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"Фальшива скорбота": "слуга народу" оскандалився цинічною заявою про Голодомор

8.1т
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Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеною, так само, як і увагу до дати.

Пост із критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорботу народу він назвав фальшивою.

"Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ні смерті тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескнішою, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їхнім жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу", – написав він.

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"Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, які загинули у Великій Вітчизняній Війні. Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок", – додав Бужанський.

Він також підкреслив, що в такий спосіб до загиблих додали ненароджених і почали перекручувати реальні цифри.

"Маю сказати одну вкрай неприємну річ. Тим сказати, хто бездумно ведеться на цей обман. З 1992 до 201 року населення України скоротилося на 20 мільйонів осіб... Так ось, якщо вважати ненароджених, ми втратили щонайменше 40 мільйонів. Без війни, без голоду, без катастроф, 40 мільйонів осіб. Живіть із цим. Або припиніть нагромаджувати смерті мільйонами", – жорстко порадив нардп.

Згідно з останніми підрахунками, 4,5 мільйона українців загинули від Голодомору 32-33-х років, який організувало керівництво тодішньої СРСР. Всього жертвами голоду стало 15 млн чоловік.

Максим Бужанський оскандалився заявою

Максим Бужанський оскандалився заявою

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий київський ресторатор Сергій Стахов опинився в центрі скандалу, коли в День пам'яті жертв Голодомору в Україні публікував у Facebook фото з Москви, Росія.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Голодомор в Україні
Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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васильевич василий
васильевич василий
сеньоры Голодоморы - вы идиоты
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Животное вонючее!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
да многие люди про голодомор первый раз услышали при потрошенко кровавом...В то время все народы СССР голодали и умирали, так что не надо из себя жертв строить...
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