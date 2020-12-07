Схоже санкції Росії зовсім не на користь, інакше як ще можна пояснити спробу Москви здійснити масштабну псевдо-легалізацію ОРДЛО, метою якої є зняття з Росії відповідальності як сторони конфлікту.

Далі текст мовою оригіналу

Напомню, что на прошлой неделе РФ попыталась представить банальную конференц-связь между российскими представителями в Совбезе ООН и марионеточными властями, подконтрольными Москве, за некое выступление представителей непризнанных республик на заседании Совета безопасности ООН.

И вот забавно, но Zoom-конференция в российских СМИ федерального значения была названа как “Донбасс предложил в ООН свой “план-Б” – новый референдум”. И это заголовок РИА-Новости, а не сайта серого сегмента, то есть, масштаб ИПСО, как мы можем видеть, довольно серьезный и не имеет временного характера.

И вправду, характер данное ИПСО будет иметь довольно долгоиграющий. Например, сразу после этого абсурдного “выступления” в ООН, один из главарей так называемой “ЛНР” Родион Мирошник, которого представили как представителя минской ТКГ, появился в эфире пророссийского телеканала "Наш" и обвинив Украину в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины", а Россия не является стороной конфликта.

Причем, сепаратист перешёл все возможные границы вранья, сообщив, что оружие у сепаратистов на оккупированных территориях не от России и не просто трофейное, отобранное у ВСУ, как утверждали российские и пророссийские пропагандисты, но купленное у Украины! Интересно, как Мирошник объяснил бы наличие у сепаратистов уникальных образцов российского оружия, которое даже на экспорт не поставлялось. Например, БПМ-97 “Выстрел” и многие другие.

То есть, псевдо-представитель ТКГ в Минске выдал на-гора целый ворох нарративов, якобы снимающих с России ответственность за оккупацию части территории Украины и вторящих пропаганде о “референдуме” и некой независимости непризнанных республик.

Подобная игра ведётся в том числе и для того, чтобы ввести элемент прямых переговоров между Киевом и представителями непризнанных республик, что так же будет способствовать утверждению нарратива о том, что Россия не является стороной конфликта и как итог, поспособствует смягчению, либо частичному снятию санкций.

Насколько действенной будет данная ИПСО – покажет время, но очевидно, что первая попытка вывести метастазы “русского мира” на уровень Совбеза ООН вышла комом и, единственный кто поверил в этот дешёвый цирк – исключительно российский и пророссийский потребитель информационного фаст-фуда.

В свою очередь, следует понимать, что точно так же как международное сообщество никогда не признает непризнанные республики и не допустит их легализации на международном уровне, точно так же Россия не будет оставлять попыток для их “легализации” как минимум на уровне своего информационного пространства.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.