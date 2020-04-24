"Фактів ніяких немає": екс-глава ДФС Верланов звернувся в прокуратуру через звинувачення Уманського

Екс-глава ДФС Сергій Верланов вважає, що заява колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про наявність схем "скручування" ПДВ на митниці і в податковій – неправда і нібито ніяких реальних фактів той не надав. Через це Верланов подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Верланов заявив, що Уманський надав не факти, а "роздруківки А4", які на тимчасовій слідчій комісії "розберуть на атоми".

"Щодо того, що говорив Ігор Уманський: по-перше, фактів, про які він говорив, ніяких немає. Це якісь роздруківки А4, які говорять про те, що хтось щось недоплачує. Я абсолютно переконаний, що ми на тимчасовій слідчій комісії в наступні 6 місяців розкладемо це на атоми. І ми поставимо крапку в цій справі", – заявив він.

Сергій Верланов Скріншот з відео

На це глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла, що на засідання комісії прийшли діючі податківці, які нібито підтвердили наявність схем. Верланов же сказав, що потрібно розслідувати цю справу ретельніше, а не один день.

"За один день щось сказати – це абсолютно не відповідає здоровому глузду. Давайте попрацюємо півроку, там є чудові фахівці. І ми доведемо, що в моїй команді ніяких схем не було. Ми з цим боролися, причому дуже якісно. Дуже добре, що парламент прийняв до уваги те, що ми будемо вивчати весь 2019 рік. Тому що ми подивимося як працювала попередня команда, як працювали ми, зробимо все висновки", – сказав він.

Крім того, Верланов повідомив, що 23 квітня подав на Ігоря Уманського заяву в Офіс генерального прокурора України щодо неправдивого повідомлення про злочин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через публікації про "скручування" колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив в публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджував, що заяви Уманського це популізм, а екс-міністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

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