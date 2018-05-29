Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.Дороги в Україні ремонтуються та будуються надзвичайно високими темпами. Принаймні якщо вірити прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Дороги - одна з його найулюбленіших тем. Якщо поглянути на промо-відео обласних служб автомобільних доріг, то дійсно складається враження тотальної модернізації. Проте глибший аналіз показує, що святкувати перемогу зарано, принаймні через масштабність проблеми.