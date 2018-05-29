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Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.Дороги в Україні ремонтуються та будуються надзвичайно високими темпами. Принаймні якщо вірити прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Дороги - одна з його найулюбленіших тем. Якщо поглянути на промо-відео обласних служб автомобільних доріг, то дійсно складається враження тотальної модернізації. Проте глибший аналіз показує, що святкувати перемогу зарано, принаймні через масштабність проблеми.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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