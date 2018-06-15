Фактчек DW: Чи допоможуть українським родинам держкошти на няню? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує виплачувати близько 1500 гривень як часткову компенсацію родинам витрат на няню. Ця сума дорівнює прожитковому мінімуму для дітей до шести років. Чи зекономлять родини на няні?Як йдеться в урядовому ролику, серед головних вимог для отримання держдопомоги - дитині має бути до трьох років, а з нянею має бути укладена офіційна угода про працевлаштування. Останнє - найпроблемніше. Абсолютна більшість нянь в Україні працюють в "тіні", говорять фахівці ринку, оскільки не бажають платити податки.