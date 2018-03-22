Facebook викликають у Берлін для пояснень через скандал навколо витоку даних

В уряді Німеччини вимагають пояснень від керівництву європейського відділу інтернет-компанії Facebook щодо обставин скандалу з потраплянням даних 50 мільйонів користувачів компанії, яка працювала на штаб Дональда Трампа.Міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley) вимагає детальних пояснень від менеджерів європейського представництва американської інтернет-компанії Facebook щодо скандалу навколо Cambridge Analytica. Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам видань німецької медіа-групи Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 22 березня.

Барлі вважає неприйнятним, коли користувачів соціальних мереж "просвічують проти їхньої волі". Те саме стосується й протиправного аналізу особистих даних корустивачів, щоб потім використовувати це для поширення "ненависті проти політичних супротивників". Такі практики вона називає "загрозою для демократії", цитує інформагенція AFP.

Водночас статс-міністерка у Відомстві федерального канцлера Німеччини Дороте Бер (Dorothee Bär), котра відповідає за сферу цифрових технологій у німецькому уряді, наголосила на значенні довіри з боку користувачів до інтернет-компаній. "Facebook має нарешті зрозуміти, що найважливіший капітал - не доходи від реклами, а довіра користувачів", - сказала Бер.

Скандал довкола найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Напередодні керівник Facebook Inc.Марк Цукерберг визнав те, що компанія "припустилася помилок". У компанії також повідомили, що розпочали у зв'язку зі скандалом відповідне розслідування.

У німецькому уряду вказали на нові суворіші правила захисту особистих даних громадян у ЄС, що набудуть чинності з травня цього року. Один з пунктів нововведень передбачає штрафи за порушення проти компаній у розмірі до чотирьох відсотків від обсягів світового обігу. Крім того, інтернет-компанії, більшість з яких походять із США, за словами Бер, тепер вже не зможуть у якості виправдання посилатися на відсутність тих чи інших норм у законодавстві США, де розташовані штаб-квартири самих компаній.