Facebook видалив акаунт "російського агента" Деркача

Юрій Сергієнко Політика 01:56, 20.10.2020

Facebook видалив акаунт позафракційного народного депутата України Андрія Деркача, якого в США назвали "російським агентом".

Як повідомляє BuzzFeed, він порушив політику соціальної мережі.

Представник компанії розповів виданню, що це пов'язано зі спробою вплинути на вибори в США.

"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори", – пояснив він.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти Андрія Деркача і трьох росіян.

В американському посольстві пояснили, що обмежувальні заходи можуть поширюватися на всіх, хто вестиме бізнес з нардепом. Також Деркача назвали "активним агентом російських спецслужб".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження щодо нардепа.

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