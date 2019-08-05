"FaceApp не потрібен": у мережі побачили схожість між Пашинським і маніяком Чикатилом

У мережі з'явився фотоколаж, на якому показали подібність між скандальним народним депутатом України від "Народного фронту" Сергієм Пашинським, який програв парламентські вибори, і серійним вбивцею Андрієм Чикатилом.

Порівняння фото парламентарія і одного з найкривавіших маніяків СРСР з'явилося на сторінці The Пофигист у Facebook.

Чикатило і Пашинський The Пофигист

"Тут навіть FaceApp не потрібен, щоб помітити схожість. Випадок, коли "протилежності притягуються", не працює. У цьому випадку і зовнішній вигляд, і натура збігаються. Що скажете?" – йдеться у підписі до колажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 липня з Києва до Житомирської області направили вертоліт зі спецназом на виборчий округ №64, де програв Пашинський.

Це було пов'язано з "аналізом оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій".

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