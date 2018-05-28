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Євросоюз запровадив нові санкції щодо Венесуели

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Міністри закордонних справ країн ЄС наклали санкції на венесуельських чиновників після виборів на новий строк президента країни Ніколаса Мадуро. Також Рада ЄС продовжила санкції щодо сирійських чиновників.Євросоюз у понеділок, 28 травня, наклав нові санкції на чиновників Венесуели після переобрання на новий строк президента Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Венесуельським чиновникам, список яких оголосять у червні, заборонений в'їзд до ЄС, а їхні активи будуть заморожені.

"ЄС діятиме швидко, відповідно до встановлених процедур, для прийняття додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів", - йдеться в заяві. Крім того, Рада ЄС у закордонних справах вимагає проведення нових виборів у Венесуелі відповідно до міжнародних стандартів. Зазначається, що санкції не зашкодять населенню Венесуели, яке страждає від серйозної економічної кризи.

Раніше верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що президентські вибори у Венесуелі відбулись із порушеннями та не відповідають міжнародним стандартам. Через "ганебні" вибори санкції щодо Венесуели посилили США. Вперше санкції щодо венесуельських урядовців ЄС запровадив у січні цього року через утиски місцевої опозиції.

Також глави МЗС країн-членів ЄС продовжили до 1 червня 2019 року санкції щодо Сирії. Санкції продовжено через "безперервні репресії" проти цивільного населення у Сирії. Майно 259 фізичних осіб та 67 установ залишаються замороженими. Крім того, сирійським чиновникам з санкційного списку заборонений в’їзд до ЄС.

Санкції також включають нафтове ембарго, обмеження інвестицій та експортні обмеження на технології. Раніше міністри закордонних справ ЄС наголосили, що конфлікт у Сирії може бути розв’язаний "політичним", а не "військовим" шляхом.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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