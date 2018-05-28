Євросоюз запровадив нові санкції щодо Венесуели

Міністри закордонних справ країн ЄС наклали санкції на венесуельських чиновників після виборів на новий строк президента країни Ніколаса Мадуро. Також Рада ЄС продовжила санкції щодо сирійських чиновників.Євросоюз у понеділок, 28 травня, наклав нові санкції на чиновників Венесуели після переобрання на новий строк президента Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Венесуельським чиновникам, список яких оголосять у червні, заборонений в'їзд до ЄС, а їхні активи будуть заморожені.

"ЄС діятиме швидко, відповідно до встановлених процедур, для прийняття додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів", - йдеться в заяві. Крім того, Рада ЄС у закордонних справах вимагає проведення нових виборів у Венесуелі відповідно до міжнародних стандартів. Зазначається, що санкції не зашкодять населенню Венесуели, яке страждає від серйозної економічної кризи.

Раніше верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що президентські вибори у Венесуелі відбулись із порушеннями та не відповідають міжнародним стандартам. Через "ганебні" вибори санкції щодо Венесуели посилили США. Вперше санкції щодо венесуельських урядовців ЄС запровадив у січні цього року через утиски місцевої опозиції.

Також глави МЗС країн-членів ЄС продовжили до 1 червня 2019 року санкції щодо Сирії. Санкції продовжено через "безперервні репресії" проти цивільного населення у Сирії. Майно 259 фізичних осіб та 67 установ залишаються замороженими. Крім того, сирійським чиновникам з санкційного списку заборонений в’їзд до ЄС.

Санкції також включають нафтове ембарго, обмеження інвестицій та експортні обмеження на технології. Раніше міністри закордонних справ ЄС наголосили, що конфлікт у Сирії може бути розв’язаний "політичним", а не "військовим" шляхом.