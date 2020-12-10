"Євросолідарність" виступила з вимогою до влади повернути питання про ПДЧ НАТО до порядку денного

Партія "Європейська солідарність" вимагає від влади повернути до порядку денного питання про отримання Плану дій щодо членства України в НАТО.

Про це під час з’їзду партії заявив лідер політсили, п’ятий президент Петро Порошенко, передає пресслужба "ЄС". Він наголосив, що мета партії – зберегти демократичну європейську Україну та провести її шляхом реформ до єдиної європейської родини націй, що гарантує добробут українцям.

На переконання Порошенка, саме вступ до НАТО й гарантує незалежність країни та безпеку людей.

"Ми вимагаємо від влади повернути на порядок денний питання про ПДЧ. Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж поки що не йдеться, тому що Україна в особі її теперішнього керівництва сама послала сигнал, що не так уже нам цей план і потрібен", – застерігає п’ятий президент.

Він вказав на важливість розгляду не лише питань внутрішніх, але й проблем зовнішньої політики.

""Європейська солідарність" – чи не єдина українська партія, яка має розгалужені міжнародні контакти. Ми – асоційований член Європейської народної партії і член Міжнародного демократичного союзу. Питаннями світової коаліції на підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією, стосунками з Євросоюзом та НАТО ми займаємося так само глибоко й активно, як і проблемами внутрішніми", – зазначає лідер партії.

Порошенко наголосив, що в питаннях зовнішньої політики дилетантизм нинішньої влади ще більш приголомшливий, ніж у будь-яких інших. "Дайте йому глобус, – не кожну країну покаже. Професіонали, із яких складається наша дипломатична служба, самовіддано працюють на всіх напрямках. Однак роль МЗС тепер істотно зменшилася, а реальне керівництво зовнішньою політикою здійснюють люди, далекі від розуміння її азів. Звідси – хаос і відсутність стратегії. Найгірше, що припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів", – констатує п’ятий президент.

"Європейська солідарність", всі наші народні депутати, які дотичні до питань євроінтеграції та зовнішньої політики, я особисто продовжимо страхувати Україну від непрофесійних дій влади назовні. Міжнародні контакти займають вагому частину мого графіку. Знаєте, звідки я прийшов на з’їзд? Прямо із зустрічі з послом однієї з країн "Великої сімки". До речі, вже не один західний дипломат звертає мою увагу на те, що в секторі оборони та безпеки згортаються реформи, які є ключовими в частині відповідності стандартам НАТО", – наголошує Петро Порошенко.

"Життя подарувало мені певний дипломатичний досвід, і, попри природний поділ на владу та опозицію, я готовий підставити плече, щоби допомогти країні в питаннях насамперед зовнішньої політики. І там за межами країни робитиму це в будь-якому разі. Щоб не зруйнувалася коаліція на підтримку України, щоб ніхто не сумнівався, що Україна обов’язково повернеться до активної боротьби за своєї членство в Євросоюзі та НАТО. Це і є далекосяжні стратегічні цілі нашої партії", – резюмує Петро Порошенко.