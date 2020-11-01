"Європейська Солідарність" отримає найбільшу кількість депутатів у міськрадах облцентрів

Партія "Європейська Солідарність" за підсумками місцевих виборів-2020 матиме найбільшу кількість депутатів у міських радах обласних центрів.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів (99,5%), проведеного Центральним штабом партії, сказано на сайті "ЄС". Вказується, що "Європейська Солідарність" – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України.

Кандидати від "Європейської Солідарності" обрані головами більш ніж у 100 ОТГ по всій Україні.

"Серед них – керівники з великим досвідом місцевого самоврядування, громадські активісти, молоді перспективне кандидати, які планують реалізовувати переваги децентралізації в своїх громадах", – сказано в повідомленні.

Партія отримала перше місце на виборах до міськради в Києві, а також в обласних радах у Київській, Львівській, Тернопільській і Рівненській областях.

Розподіл депутатів згідно з результатами голосування Пресслужба "ЄС"

Про перші результати місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, оприлюднених Центральною виборчою комісією України, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.