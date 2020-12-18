"Євросолідарність" домоглася виділення 400 мільйонів на боротьбу з COVID-19

З бюджету Києва 22 грудня додатково виділять 400 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Цього домоглася фракція "Європейська солідарність" на ініційованому нею позачерговому засіданні Київради, пише пресслужба політсили.

Як повідомила 16 грудня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який провела "Європейська солідарність".

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли в нас буде локдаун, свята, але кияни й далі хворіють і потребують невідкладної медичної допомоги. Так ми зможемо, не знижуючи темпів надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 2021 року", – зазначила тоді Марина Порошенко.

"Європейська солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.

"Ми ухвалили рішення профільною комісією щодо ініціювання позачергової сесії 21 грудня. Якщо таку сесію міський голова підтримає і проведе, то наші лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року", – наголосила Марина Порошенко.

Як повідомив Віталій Кличко на брифінгу в п’ятницю, позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проєкт змін до програми "Здоров’я киян".