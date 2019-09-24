Головна Новини
24 вересня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Санкції скасували: у Януковича повідомили про несподівану підлість ЄС

6.7т Читати матеріал російською

Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

Про це у Facebook повідомив прессекретар сина колишнього гаранта Олександра Януковича Юрій Кірасир.

"Рішення Європейського суду від 24 вересня 2019 року про скасування санкцій стосовно експрезидента України Віктора Януковича за 2018-2019 роки є підтвердженням незаконності та безпідставності їхнього введення органами ЄС і вагомим приводом для їхнього якнайшвидшого повного скасування і реабілітації В.Ф.Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні, так і в Європейському Союзі", – йдеться у повідомленні.

Новини
Янукович готується повернутися в Україну: перші подробиці

Кірасир додав, що раніше Генеральна прокуратура України офіційно підтвердила, що Янукович не є обвинуваченим у скоєнні будь-якого економічного або корупційного злочину.

При цьому він не уточнив, який саме Європейський суд ухвалив таке рішення.

"Рішення Оболонського суду щодо Януковича в даний момент оскаржується в апеляційній інстанції, при цьому сам судовий процес уже названий в офіційних звітах міжнародних правозахисних організацій "політично мотивованим", що пройшов з масою грубих процесуальних порушень. Своїм нинішнім рішенням Європейський суд остаточно підтвердив необґрунтованість раніше висунутих звинувачень політичних опонентів Януковича", – зазначив він.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Також Кірасир додав, що адвокати Януковича будуть домагатися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був "причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ щодо нього, і відновлення справедливості".

Раніше адвокат Віталій Сердюк заявив, що Віктор Янукович, який втік в 2014 році в Росію, має намір повернутися в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів в центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що екс-президент України отримав тимчасовий притулок в Росії.

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, в ГПУ впевнені, що мешкає втік президент все ж в Підмосков'ї.

У січні поточного року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
80
9
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
24
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Напомните пожалуйста... А почему вообще против него со стороны Европы санкции были? За что?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Khruslov Alexey, не от ЕС,то селяне подавали.Типа,как на Газпром сейчас.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
70rus xxx
70rus xxx
И снова я не понял.Какая "подлость" Яныку от ЕС,если санкции отменили.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Европейской cцaной тряпкой по pылy свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты ХРЯСЬ ХРЯСЬ ХРЯСЬ!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel