Європейський Союз засновано 27 років тому: як це було. Історичні фото

Європейський Союз було засновано рівно 27 років тому, 1 листопада 1993 року. Саме цього дня набув чинності Маастрихтський договір, що поклав початок економічному і політичному об'єднанню держав-членів ЄС.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про створення Євросоюзу, а також розповідає про головні критерії, яким мають задовольняти країни, що вступають до нього.

Історія створення ЄС

Європейський союз було створено на основі Європейського економічного співтовариства – об'єднання 12 європейських держав, створеного з метою економічної інтеграції та існуючого з 1957 по 1993 рік.

Маастрихтський договір було укладено 7 лютого 1992 в місті Маастрихт у Нідерландах. Його підписали Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція і ФРН.

Документ набув чинності 1 листопада 1993 року, завершивши процес врегулювання грошової і політичної систем європейських країн. На даний час до ЄС входять 27 держав. 31 січня 2020 року склад союзу залишила Великобританія.

Маастрихтський договір було підписано 1992 року. Зліва – Ганс-Дітріх Геншер, міністр закордонних справ ФРН. Справа – Тео Вайгель, міністр фінансів ФРН DW

Критерії для вступу в Європейський Союз

Дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП.

Державний борг – менше 60% ВВП.

Країна протягом двох років має брати участь у механізмі валютних курсів і підтримувати курс національної валюти в заданому діапазоні.

Рівень інфляції не має перевищувати більш ніж на 1,5% середнє значення трьох країн-учасниць Євросоюзу з найбільш стабільними цінами.

Довгострокові процентні ставки за державними облігаціями не повинні перевищувати більш ніж на 2% середнє значення відповідних ставок в країнах з найнижчою інфляцією.

Маастрихтський договір поклав початок ЄС Wikipedia

Україна та Євросоюз

Вступ до Європейського Союзу як стратегічну мету України вперше задекларував президент України Віктор Ющенко одразу після його обрання 2005 року.

2014 року було підписано історичну Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, а 11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн-членів Шенгенської угоди.

Як відомо, вступ до ЄС відбувається в кілька етапів: підписання Угоди про асоціацію; включення до офіційної програми розширення ЄС; подача заявки на вступ; отримання статусу кандидата в члени ЄС; вступ до ЄС. На даний момент Україна перебуває на першому з даних етапів.

Україна перебуває на першому етапі вступу до ЄС Pixabay

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли Україна зможе вступити до Євросоюзу: влада назвала нові умови й доступні для огляду терміни. Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн ЄС уточнити умови вступу України до Євросоюзу. На його думку, Європі слід більш точно формулювати, чого чекають від українців на їхньому європейському шляху.