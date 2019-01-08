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Європейський Союз запровадив санкції проти спецслужб Ірану

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Приводом для запровадження Євросоюзом обмежувальних заходів проти іранських спецслужб стали їхні наміри скоїти серію вбивств на території Європи.Європейський Союз запровадив санкції проти однієї зі спецслужб Ірану. Запровадженні в вівторок, 8 січня, обмежувальні заходи стосуються двох осіб та однієї організації, повідомили журналістам інформагенції dpa неназвані джерела в дипломатичних колах у Брюсселі. Зазначається, що іранці планували скоїти серію вбивств іранських опозиціонерів-втікачів, котрі перебувають у Франції та Данії.

Про запровадження санкцій проти однієї з розвідслужби Ірану повідомив цього ж дня і міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. Цю інформацію данський урядовець виклав у дописі в соціальній мережі Twitter. Самуельсен теж називає причиною обмежувальних заходів саме наміри іранців вчинити вбивства на території ЄС.

У липні 2018 року в Бельгії затримали двох підозрюваних у планах скоїти теракт під час заходу в Франції, на якому зібралося близько 25 тисяч емігрантів з Ірану. Крім того, за даними данської контррозвідки (PET), у вересні цього року вдалося попередити теракт на території Данії. Замах так само планувався під час заходу іранців, що опинилися в екзилі. Вони виступають за незалежність іранського регіону навколо міста Ахваз.

Рішення запровадити санкції проти іранської спецслужби привітав також і прем'єр Данії Ларс Локке Расмуссен, про що він написав у своєму мікроблозі в Twitter. Расмуссен ще раз наголосив, що задумані іранцями акції на території Європи "просто неприпустимі".

Раніше Данія викликала свого посла з Ірану. Натомість Тегеран усі звинувачення з боку Брюсселя та Копенгагена заперечив. Крім того, МЗС Ірану звинуватило ЄС у тому, що він "переховує терористів" на своїй території. Згідно з дописом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа в соцмережі Twitter, на території деяких європейських країн, у тому числі "Данії, Нідерландів та Франції" переховуються члени забороненої в Ірані екстремістської організації "Моджахеди іранського народу".

Нагадаємо, торік США вийшли в односторонньому порядку з ядерної угоди з Іраном та запровадили проти Тегерана санкції. Євросоюз, так само як і решта підписантів угоди, висловили готовність і надалі виконувати її.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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