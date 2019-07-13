Європейські бізнесмени висловили серйозне занепокоєння з приводу "люстрації" Зеленського - Financial Times

Запропонована Зеленським "люстрація" викликає велике занепокоєння у великих бізнесменів та західних партнерів України.

Про це йдеться у статті видання Financial Times.

Новий президент України Володимир Зеленський запропонував люстрацію для чиновників, які працювали до нього. Це викликало занепокоєння щодо його демократичних повноважень від міжнародних партнерів Києва.

Пан Зеленський сказав, що хоче розширити чистку державних чиновників, які входили до адміністрації Петра Порошенка.

Володимир Зеленський

"Я думаю, що найменше, що ми можемо зробити зараз, - це назавжди позбавити їх усіх можливостей для участі в державному управлінні", - сказав Зеленський.

Так звана "люстрація" вже застосовується до чиновників, які входили до режиму колишнього проросійського президента Віктора Януковича, який втік до Росії в 2014 році.

У разі реалізації, чистка працівників епохи Порошенка поставила б Зеленського на зіткнення з урядом, який вітав його плани прискорити реформи і утримати Київ на прозахідному шляху інтеграції.

"Зміна виборів і політична ротація є нормою в демократичних країнах. . . Невибіркової заборони для всіх учасників виконавчого та законодавчого управління немає" - сказали в спільній заяві посли в Києві, що представляють країни G7.

"Ситуація в Україні сьогодні, на нашу думку, не порівнянна з такою, як після Революції гідності", - йдеться у статті.

Не зіткнувшись з широкою критикою, Україна в минулі роки "чистила" чиновників, які служили в період головування Януковича у 2010-2014 роках. Після того, як він втік, Росія анексувала Кримський півострів і розпалювала все ще тліючу війну на Сході країни.

Посли повідомили, що при Порошенко "ми оцінили прогрес реформ, досягнутий у деяких важливих сферах".

Бізнес-лідери також висловили занепокоєння з приводу пропозиції пана Зеленського, який, як повідомляється, також заборонить чиновникам працювати приватними адвокатами.

Близький співробітник президента, розмовляючи на умовах анонімності, сумнівається, що план люстрації серйозно розглядається, і зобразив його як заклик звернутися до виборців пана Зеленського перед виборами до парламенту 21 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що ідея про так звану нову люстрацію може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх – перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

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