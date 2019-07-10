"Європейська солідарність" звернулася до міжнародних спостерігачів та правоохоронців

Партія "Європейська солідарність" закликала міжнародних спостерігачів та провоохоронні органи відреагувати на провокації та дискредитацію, метою яких є зниження довіри до політичної сили.

Звернення опубліковане на офіційному сайті "Європейської солідарності". Нижче наводимо його повний текст без змін.

"Партія "Європейська солідарність" змушена констатувати, що останніми днями зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від нашої політичної сили. Особливо почастішали такі спроби після того, як різні соціологічні опитування відзначають суттєве зростання рейтингу "Європейської солідарності".

Провокатори не приховують своєї політичної приналежності і діють у парадигмі проросійського реваншу. Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участі її прихильників.

Вважаємо ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи "чорних технологій" зірвати передвиборчі тури членів партії.

"Європейська солідарність" Пресслужба "ЄС"

Зокрема йдеться про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у низці регіонів – Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій областях.

Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам із виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії.

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звертається до міжнародних спостерігачів із проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні.

Ми також звертаємося до правоохоронних органів із вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборчої агітації кандидатами у депутати від "Європейської солідарності", оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборчої агітації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" оприлюднила текст Євроатлантичної хартії. Її метою є отримання Україною повноправного членства у ЄС і НАТО. Політсила впевнена, що цей документ стане ефективною протидією проросійському реваншу.

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