Порошенко запропонував план подолання кризи у відносинах України з Євросоюзом

Внутрішньополітична ситуація в Україні має всі ознаки кризи державного управління, тому партія "Європейська солідарність" зробить усе можливе для гарантування невідворотності курсу реформ та протидії проросійському реваншу.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко, взявши участь в онлайн-засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.

"Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, як Україна, яку ми разом з вами будували з 2014 року, сповзає в хаос некерованості, автократії та проросійського антиукраїнського реваншу", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що спільними зусиллями необхідно врятувати демократичну європейську Україну і забезпечити її рух через реформи до об’єднаної європейської родини.

На думку Порошенка, ключовими пріоритетами співпраці наступного року мають стати:

зміцнення стійкості України проти російської агресії,

посилення санкцій ЄС проти Росії,

забезпечення макроекономічної стабільності України завдяки продовженню співпраці з МВФ та ЄС,

координація зусиль з протидії пандемії коронавірусу, включно з забезпеченням швидких поставок дієвих вакцин в Україну,

а також оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для її приведення у відповідність до сучасних викликів.

"Нашою головною стратегічною метою є створення умов для забезпечення членства України в Європейському Союзі, ідеї, що підтримується більшістю українського суспільства та громадян країн ЄС. І "Європейська Солідарність" зробить все можливе для гарантування невідворотності курсу реформ та протидії проросійському реваншу", – запевнив Порошенко.

Як відомо, 1 грудня був опублікований щорічний звіт Єврокомісії щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із значною кількістю негативних оцінок розвитку подій на шляху реформ у 2020 році. У звіті, зокрема, зазначається, що недавні рішення Конституційного суду України поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією. Темп реформ в Україні у 2020 році порівняно з останніми місяцями 2019 року знизився – йдеться у звіті ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" ввела Кодекс доброчесності депутатів місцевих рад, за порушення якого передбачено санкції. Документ містить містить 14 обов'язкових вимог ідеологічного, політичного і морально-етичного характеру.