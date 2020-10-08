'Європейська солідарність' зажадала розпуску ТВК у Кременчуці через порушення закону

Партія "Європейська солідарність" подала до Центральної виборчої комісії скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії.

Як зазначили у пресслужбі, партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК щодо не реєстрації кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати від "ЄС", протиправною та такою, що грубо порушує виборче законодавство.

Також у партії закликали ЦВК достроково припинити повноваження усього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії у зв’язку з грубим порушенням положень Конституції України та Виборчого кодексу України.

"Європейська солідарність" також вимагає зобов’язати ТВК після формування її нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати міської ради від "ЄС", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Попри це, Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску партії на вибори у міськраду і провела жеребкування партій без участі "ЄС".